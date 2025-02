Imola, torna il Premio Pirazzini i miti dello sport raccontati dagli studenti

A comporre la giuria tecnica alcuni amici e colleghi di “Pirezio”, tra cui Beppe Tassi, Pino Allievi, Ezio Zermiani, Raffaele Dalla Vite e Renato D’Ulisse. Gli elaborati, ad articolo di giornale (entro 60 righe) o in formato video (non più di 3 minuti), dovranno essere consegnati entro il 28 aprile, mentre le premiazioni si terranno in autodromo il 27 maggio nella sala stampa “Ezio Pirazzini”. Al vincitore di ogni sezione andranno 300 euro, 200 euro al secondo classificato e 100 euro al terzo (cifra intera per gli ex aequo). Riconoscimenti speciali anche agli studenti non premiati che si sono distinti, agli insegnanti e all’istituto per la maggior quantità e qualità degli elaborati.