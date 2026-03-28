Imola, torna il festival delle Case della scienza

“Le case della scienza” è arrivata alla sua diciottesima edizione. Il festival partirà mercoledì 8 aprile e si concluderà mercoledì 15 aprile e quest’anno avrà per titolo “Diamo i numeri”. La matematica sarà infatti protagonista, con un programma di iniziative che, mantenendo l’approccio multidisciplinare tipico della manifestazione, ne sottolineeranno il ruolo fondamentale in vari ambiti del sapere scientifico.

«Diamo i numeri è un titolo che racconta bene lo spirito dell’edizione di quest’anno: la volontà di giocare con i numeri, ma anche di comprenderli, interpretarli e usarli come chiave per leggere il mondo che ci circonda - spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi -. La scienza, infatti, non è qualcosa di distante o riservato agli specialisti: è uno strumento quotidiano di conoscenza, fatto di curiosità, domande e piccoli esperimenti».

Si parte mercoledì 8 aprile alle 20.30 con “La matematica al cinema”, proiezione del film Il teorema di Margherita (regia di Anna Novion), al Cinema Centrale, Sala BCC di Via Emilia 120, introdotta dal docente dell’Università di Bologna Alessandro Gambini. Giovedì 9 aprile alle 20.45, al Ridotto del Teatro Ebe Stignani lo sguardo si allargherà all’universo con l’incontro “Grande, grandissimo, infinito. Come si misura l’universo?”, in cui l’astronoma Simona Righini dell’Istituto Nazionale di Astrofisica illustrerà le tecniche con cui l’astrofisica riesce a stimare distanze, masse e dimensioni dei corpi celesti. Venerdì 10 aprile con due appuntamenti alle 20.30: “Uno, nessuno, centomila. Viaggio tra i satelliti (naturali e non) del Sistema solare” a cura dell’Associazione Astrofili Imolesi all’Osservatorio astronomico “Alfio Betti”, dedicato alle lune dei pianeti e ai satelliti artificiali, con osservazioni al telescopio (meteo permettendo), e “La matematica delle piastrelle”, conferenza del professor Stefano Sarti a cura di Università Aperta, presso la sede di Piazza Gramsci 21.

Il programma prosegue e si intensifica nel fine settimana e si arricchisce di appuntamenti dedicati al tema 2026. “Professione matematico... Imola”, nella mattinata di sabato 11 aprile alle 11 alla sala conferenze della Biblioteca comunale di Imola, è una speciale edizione imolese di “Professione Matematico” un ciclo di incontri che l’Università degli studi di Bologna propone ogni anno. Mirella Manaresi dell’Università di Bologna presenta alcuni giovani matematici imolesi che operano in campo industriale, bancario o dei servizi, che racconteranno le loro esperienze lavorative e risponderanno alle domande degli studenti delle scuole secondarie imolesi e dei cittadini. Sabato 11 aprile alle 15.30 in programma il primo di due appuntamenti con le Passeggiate matematiche guidate da Fabio Quartieri, matematico e divulgatore scientifico che si occupa di didattica e comunicazione, collaborando a progetti editoriali e iniziative rivolte al grande pubblico. Si tratta di itinerari cittadini che trasformano luoghi e architetture in occasioni per raccontare idee e curiosità matematiche; l’esperienza, attraverso la quale i partecipanti scopriranno forme, simmetrie, proporzioni e curiosità matematiche nascoste nello spazio quotidiano. L’iniziativa sarà riproposta anche domenica 12 aprile alle 16. Sabato 11 aprile alle 18.30 nel Ridotto del Teatro Stignani è in programma la conferenza “Quando il matematico è donna” con Mirella Manaresi. Domenica 12 aprile alle 11 il Teatro ospiterà “Ma cosa fa un matematico?”, un dialogo tra due ospiti d’eccezione: Angelo Vistoli, ordinario di geometria alla Scuola Normale Superiore di Pisa a e studioso di geometria algebrica tra i più autorevoli a livello internazionale e la giornalista Roberta Fulci, autrice e conduttrice a Radio3Scienza. Gli appuntamenti della domenica proseguono nel pomeriggio, alle ore 16 al Centro visite dei radiotelescopi di Medicina con “2001: Odissea fra numeri e rifiuti spaziali”, con Pierluigi Di Lizia del Politecnico di Milano.

Martedì 14 dalle 16.45 è in programma “In natura tutto conta”, laboratorio all’aperto per bambini dai 6 ai 9 anni organizzato dal CEAS Circondario Imolese presso la sede nel Complesso Sante Zennaro, per scoprire giocando come la matematica possa essere una compagna di esplorazione anche nel mondo naturale. Chiuderà il calendario, mercoledì 15 aprile alle 20.30 presso la Biblioteca Comunale di Imola, “Diamo i numeri! (Ai nostri risparmi)”, incontro con la consulente finanziaria Chiara Cavini . Parallelamente al programma degli eventi è stato predisposto e proposto alle scuole imolesi un ricco dossier didattico con attività guidate e laboratori dedicati alla matematica.