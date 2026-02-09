Imola, torna il Carnevale dei fantaveicoli con omaggio a Vittorio Tassoni

Domenica 15 febbraio torna a Imola la manifestazione più allegra, divertente e coinvolgente dell’anno, con la Grande Sfilata che riempirà le vie e strade della città: il Carnevale dei Fantaveicoli. Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono da sempre alla base dei fantaveicoli imolesi. A sfilare saranno infatti veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari punteranno al cuore di Imola, la splendida Piazza Matteotti.

La partenza della Grande Sfilata si svolgerà, come di consueto, dalla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alle ore 14.30 per concludersi in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi. Il gioioso corteo sfilerà sotto il grande palco, da cui Dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, presenterà tutti i partecipanti al pubblico. A sfidarsi, all’insegna della creatività e dell’allegria, saranno i Fantaveicoli, con la speciale categoria dedicata alle scuole e i Gruppi mascherati, anch’essi suddivisi in due categorie: gruppi e scuole.

Oltre a tutti i partecipanti al concorso, alla grande sfilata parteciperanno anche alcuni gruppi musicali, che animeranno la giornata a con il loro groove e le loro danze. In apertura della parata, come da tradizione consolidata, la Banda musicale Città di Imola, seguita da tre ospiti speciali. Banda Rulli Frulli è un progetto sperimentale nato a Finale Emilia da un’idea di Federico Alberghini all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, in convenzione con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’azienda USL di Mirandola. La Banda si propone come una realtà che mira al coinvolgimento dei suoi partecipanti, superando le barriere della disabilità perché uniti dal desiderio di far musica d’insieme. Rulli Frulli marching band è la formazione itinerante della Banda, che si muove a ritmo dei suoi tamburi con strumenti autocostruiti e adattati ad essere suonati camminando. Il recupero creativo dei materiali è alla base del progetto ed è finalizzato alla costruzione di un organico strumentale creativo e originale, perché: tutto può creare musica! Taniche e barili di plastica, tubi corrugati, pentole e coperchi; ogni materiale viene adattato, lavorato e montato per creare l’equipaggiamento dell’ensemble musicale. Ed è così che musica, recupero dei materiali, creatività e inclusione si mescolano, creando Rulli Frulli marching band: una banda colorata che invade strade e piazze con la sua allegria rumorosa.

Ci saranno inoltre i Dixie Dollars (musica itinerante New Orleans style, Swing & Dixieland) e The Old Florence Dixie Band: formazione di origine fiorentina che propone musica jazz New Orleans. Prendendo ispirazione dai sound anni ’20, ’30 e ’40, si tratta di un jazz ballabile che si avvicina molto alle sonorità swing. La band porterà allegria e spensieratezza per grandi e piccoli come solo la musica può donare!

Per omaggiare Vittorio Tassoni, storico costruttore indissolubilmente legato alla tradizione del Carnevale dei Fantaveicoli, i suoi familiari e i collaboratori storici condurranno due dei suoi Fantaveicoli ad inaugurare la sfilata (“Fanta Stepper”, “Biciclo Dondolo”).

Come ogni Carnevale, non può mancare l’appuntamento dedicato ai più piccoli. A chiudere i festeggiamenti della festa più allegra dell’anno, torna, nel pomeriggio del martedì grasso (martedì 17 febbraio), dalle ore 17 in piazza Matteotti, il Carnevale dedicato alle mascherine e biciclette più originali. I bambini e ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, potranno iscriversi, direttamente sul posto, nella prima mezz’ora. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero.

Così l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili Legalità e Pace, Giacomo Gambi: “È con grande entusiasmo che diamo inizio alle celebrazioni del Carnevale dei Fantaveicoli 2026. Anche quest’anno la città accoglierà la creatività, l’ingegno e lo spirito giocoso che da sempre caratterizzano questa manifestazione, unica nel suo genere. Il Carnevale dei Fantaveicoli infatti non è soltanto una festa ma un laboratorio per grandi e piccini dove fantasia, sostenibilità e partecipazione si uniscono per dare vita a mezzi straordinari, non inquinanti e green. Un ricordo speciale sarà dedicato a Vittorio Tassoni, storico costruttore dei Fantaveicoli che ha partecipato a ben 19 edizioni e che rappresenta il vero spirito di questa manifestazione. A lui sarà dedicato e intitolato il premio speciale, attribuito ad un Fantaveicolo che si distingue per le caratteristiche di ingegnosità tecnica e innovazione. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa grande festa collettiva”.