Imola, “Top gun” a scuola: corsi di aeronautica per 145 studenti delle superiori

L’Aeronautica militare dedica due settimane a studenti e studentesse imolesi per farli innamorare del volo. Entra nel vivo il Corso di Cultura Aeronautica organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e il Comune di Imola e rivolto agli studenti delle scuole superiori imolesi che, su base volontaria e a titolo gratuito, hanno aderito all’iniziativa. Il corso, il primo del 2025, è stato presentato oggi ad autorità e stampa locale all’aeroporto Francesco Baracca di Lugo, sede dell’omonimo aeroclub romagnolo, alla presenza dei 145 studenti provenienti da quattro diversi istituti scolastici che hanno potuto così familiarizzare per la prima volta con i velivoli Siai U-208 del 60° Stormo sui quali, da lunedì prossimo e fino al 27 febbraio, effettueranno attività in volo. La prima parte del corso, che ha preso il via lo scorso 17 febbraio, è stata invece dedicata ad un ciclo di lezioni sui principi dell’aerodinamica, agli strumenti di bordo e alla sicurezza del volo, con cenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo. Ad illustrare i lineamenti generali del corso è stato il Col. Stefano Pietropaoli, del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore Aeronautica, mentre il Col. Angelo Antonio Russo, Comandante del 60° Stormo di Guidonia, è entrato nel dettaglio del programma didattico delle due settimane di lezioni teoriche e pratiche. I corsi di cultura aeronautica sono attività che la Forza armata organizza da oltre 60 anni su tutto il territorio nazionale con il supporto del personale del 60° Stormo di Guidonia. Nel corso della cerimonia di chiusura del corso, in programma venerdì 28 febbraio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, verranno consegnati a tutti i partecipanti attestati di frequenza che saranno utili all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo nell’ambito di alcuni concorsi per l’ingresso in Aeronautica. I primi 3 classificati avranno inoltre la possibilità di partecipare ad uno stage estivo presso la sede del 60° Stormo durante il quale avranno ancora una volta l’opportunità di volare e vestire i panni di pilota questa volta ai comandi dell’aliante Twin Astir, velivolo che costituisce una fondamentale tappa addestrativa nell’iter di formazione dei piloti dell’Aeronautica Militare.