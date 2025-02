Imola, tira sassi e bastoni alle auto che non si fermano alla richiesta di autostop sulla via Emilia: denunciato

Lancia sassi e bastoni contro chi non si ferma al suo segnale di autostop. È successo intorno alla mezzanotte di venerdì sulla via Emilia in prossimità del Piratello. A farne le spese sono stati diversi automobilisti, tre dei quali hanno subito danni alle loro vetture, oltre a prendersi un brutto spavento e a rischiare effettivamente conseguenze peggiori come pericolose uscite di strada. Il soggetto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di diversi automobilisti. Si tratterebbe di un cittadino straniero che i carabinieri di Imola intervenuto sul posto hanno denunciato per lancio pericoloso di oggetti. Come ha raccontato una testimone sui social: «Ero in auto con i miei figli, dal nulla ci ha lanciato un grosso bastone che ha distrutto il parabrezza. Stiamo bene ma è stato uno spavento terribile».