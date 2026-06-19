Imola, Tir si ribalta contro un’auto, chiusa la rotatoria Salvo D’Acquisto

A causa del ribaltamento di un Tir, la rotatoria Salvo D’Acquisto (via Costituzione - imbocco asse attrezzato) è provvisoriamente chiusa. Via d’Agostino è attualmente interdetta al traffico in direzione Pedagna per consentire i rilievi della Polizia Locale e la rimozione del mezzo, operazioni che richiederanno alcune ore.

La dinamica è stata spaventosa, ma per fortuna non ci sono state conseguenze, né per il camionista, né per l’auto che si è trovata di fronte l’autotreno ribaltato. L’autista dell’auto è uscito illeso, nonostante l’impatto col mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per rimuovere il camion e la polizia locale.