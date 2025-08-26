Imola, ticket e sanzioni non pagate all’Ausl per un milione e 148mila euro

Il recupero crediti riguarda tre grandi capitoli: le prestazioni di pronto soccorso, la specialistica ambulatoriale, le sanzioni ad esempio per mancata o ritardata disdetta di prestazioni ambulatoriali. Si parla di prestazioni fatte nel periodo fra il 2021 e il 2025 e in particolare per le prestazioni di pronto soccorso calcolate fino ad aprile di quest’anno «sono già stati inviati i primi solleciti per posta ordinaria e stanno partendo quelli per le prestazioni di maggio 2025 - risponde l’Ausl di Imola interpellata in merito -. Per le prestazioni di pronto soccorso effettuate fino a settembre 2024, sono già stati inviati i secondi solleciti con raccomandata e diffida. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ossia visite e diagnostica, sono stati inviati i primi solleciti per le prestazioni fino a febbraio 2025; restano da inviare alcuni mesi del 2023, mentre per gli anni 2021, 2022, 2024 e primi 2 mesi del 25 sono già stati inviati». Dopo il primo sollecito in cui il paziente paga quello che avrebbe dovuto pagare originariamente, scattano il secondo sollecito con raccomandata e diffida e le more, il terzo step dell’azione amministrativa per chi non paga dopo i primi due solleciti è l’iscrizione a ruolo. Infine, per le sanzioni, ad esempio per chi non disdice le prenotazioni e non si presenta all’appuntamento, sono stati spediti i primi solleciti fino ad aprile e sta partendo maggio in questi giorni, i secondi solleciti/diffida sono stati inviati relativamente ai mesi fino a gennaio scorso e ora sta partendo febbraio. Insomma, gli imolesi non riceveranno solleciti riferiti a prestazioni di un remoto passato.