Imola. Terminati in anticipo i conferimenti alla Discarica Tre Monti

Venerdì 29 novembre si sono conclusi in anticipo i conferimenti alla Discarica Tre Monti, rispetto al termine previsto del 31 dicembre. L’obiettivo, fissato dal Comune di Imola tramite il Sindaco Marco Panieri e l’Assessora all’Ambiente Elisa Spada, è stato pienamente raggiunto, informa il Comune in una nota.

Le operazioni di conferimento - prosegue il Comune -, riprese nel giugno 2023 per il 3° lotto (sopraelevazione), sono state accompagnate da monitoraggi regolari. Questi includevano controlli previsti dall’autorizzazione e specifiche verifiche commissionate dal Comune, avviate già nel luglio 2021 per prevenire eventuali movimenti franosi sulla via Pediano. Le analisi trimestrali e i report semestrali non hanno evidenziato situazioni critiche. Parallelamente, su richiesta comunale, ARPAE ha continuato a effettuare rilevazioni nella zona delle vasche di percolato, i cui risultati sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente (www.arpae.it).

Nel 2021, il Comune di Imola ha ottenuto l’esclusione dell’ampliamento della discarica (4° lotto) sia dal Piano Regionale dei Rifiuti sia dal Piano Triennale degli Investimenti di Con.Ami.

Attualmente, nell’area del polo impiantistico Tre Monti resta operativo solo l’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico), limitato alla sezione di trattamento biologico per la stabilizzazione dei rifiuti organici. Questi rifiuti vengono successivamente inviati ad altri impianti.

La chiusura definitiva dei conferimenti in discarica ha comportato una significativa riduzione del traffico dei camion nell’area. Rimangono in circolazione solo i mezzi destinati al TMB e quelli utilizzati per portare ghiaia e argilla necessarie alla copertura finale della discarica.