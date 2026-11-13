Imola, Teatro Stignani: record di abbonamenti

Andamento straordinario per la campagna abbonamenti 2026/27 del Teatro Stignani: sorprendente affluenza al botteghino e in coda fin dal mattino per aggiudicarsi i posti di una stagione che porterà a Imola artisti di richiamo come Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Ambra Angiolini, Ivana Monti, Giulia Ottonello ed Elio De Capitani. In tutto gli abbonati sono 2.106, mai così tanti dalla riapertura del teatro dopo la ristrutturazione del 2010

Ecco tutti i numeri: ben il 91% dei 1.972 abbonati alla scorsa stagione ha riconfermato il proprio abbonamento, per un numero assoluto di 1.792; agli affezionati si sono poi aggiunti 314 nuovi abbonati. Il numero totale degli abbonati arriva così a toccare quota 2.106 spettatori, quasi il 7% in più rispetto alla stagione precedente. Si tratta di un record assoluto per il teatro dal dopo ristrutturazione: sono infatti stati superati i 2.013 abbonamenti della stagione inaugurale 2010/2011.

Positivo anche il dato dei giovani che superano il centinaio: sono 53 nella fascia d’età 21-26 anni e 60 i giovanissimi con meno di vent’anni. Decisamente in crescita la modalità d’acquisto online tramite Vivaticket (+41%). Infine gli incassi, che registrano un +6%, per un totale di quasi 379.405 euro. La crescita di abbonamenti si inserisce nel trend positivo degli ultimi tre anni: da 1.265 nella stagione 2022/23 a 1.441 nel 2023/24, 1.775 nel 2024/25, 1.972 nel 2025/26, fino alle 2.106 di oggi.

Soddisfatto l’assessore a Cultura, Giovani e Legalità Giacomo Gambi: «Ottimo il dato delle riconferme e dei 314 nuovi abbonamenti alla stagione di prosa, con un’importante presenza anche di giovani e giovanissimi: che grandi risultati! La stagione teatrale del Teatro Stignani rappresenta un orgoglio e un valore per la Città, e questa campagna abbonamenti lo conferma. Questo grazie ai grandi testi, le eccelse prove d’attore e la massima cura nelle scelte artistiche di questa stagione. Il teatro è un grande protagonista della vita culturale cittadina, è evasione, è divertimento ma è anche stimolo alla riflessione, è quindi appuntamento imprescindibile nella vita culturale della città. A teatro si respira la vita, ci vediamo a teatro!»

Entusiasta anche il direttore del teatro Luca Rebeggiani: «Sono molto soddisfatto di questi dati perché riconfermano l’affetto del pubblico imolese per il nostro teatro. Ovviamente questo traguardo non è stato raggiunto solamente con i titoli, ma anche grazie a un lavoro di squadra complessivo che coinvolge come le compagnie sono accolte, come ci si rapporta con il pubblico e come gli spettacoli vengono promossi. Quindi ci sono tantissimi elementi che concorrono alla buona salute o meno di un teatro. I nostri dati sono confortanti in un momento in cui le alternative allo spettacolo dal vivo sono numerose, penso soprattutto all’intrattenimento domestico. Fa piacere che ci sia ancora un pubblico che sceglie lo spettacolo dal vivo, il quale ha specificità tutte sue e a mio avviso non può essere sostituito da nessun’altra forma di arte. Questo è ancora più significativo in un tessuto sociale come quello attuale, che sta attraversando un periodo di crisi economica: per un cittadino investire nel teatro implica una scelta, una rinuncia ad altro. Siamo onorati che la scelta sia andata al nostro teatro».