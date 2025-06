Imola, Teatro Stignani: le visite guidate gratuite tornano sabato 7 e domenica 8 giugno

Sabato 7 e domenica 8 giugno a Imola arriva il secondo weekend in cui il Teatro Stignani di via Verdi apre le porte, dalle ore 15 alle 18, a imolesi e turisti. Le aperture del teatro a ingresso libero proseguiranno un fine settimana al mese per tutto il 2025: saranno l’occasione per aggirarsi liberamente tra i suoi spazi ottocenteschi, restaurati nel 2010, dalla Sala Grande al Ridotto, provare l’emozione di sedersi nel Palco Reale o curiosare nei palchetti che si sviluppano sui tre ordini, ognuno diverso dall’altro nelle decorazioni che ciascuna famiglia benestante imolese scelse per sé quando ne sovvenzionò la costruzione.

Questa e altre curiosità, oltre alla scoperta di spazi nascosti solitamente non accessibili al pubblico come il dietro le quinte, saranno al centro delle visite guidate, gratuite e senza prenotazione, con partenza alle ore 16.30 e della durata indicativa di un’ora e mezza negli stessi pomeriggi di apertura del teatro.

Ecco il calendario completo dei week-end in cui il teatro sarà aperto e visitabile, da soli o con visita guidata: 7 e 8 giugno, 12 e 13 luglio, 9 e 10 agosto, 13 e 14 settembre, 4 e 5 ottobre, 29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre 2025.