Forte della grande risposta di pubblico alla stagione del Teatro Stignani appena conclusa (1.775 abbonamenti, +23% rispetto all’anno precedente), il Comune di Imola ha deciso di aggiungere il turno del martedì sera nella stagione 2025/26 in partenza in autunno facendo così salire da sei a sette il numero complessivo delle recite per ciascuno spettacolo. Chi aveva un abbonamento alla stagione 2024/2025 avrà la precedenza nello scegliere un posto con ottima visibilità su una pianta completamente vuota: il prossimo fine settimana sarà riservato esclusivamente ai cambi di turno verso il martedì, con la biglietteria di via Verdi 1/3 aperta sabato 10 e domenica 11 maggio, con orario continuato dalle ore 9 alle 15.

«Il grandissimo aumento degli abbonati la stagione scorsa ci ha spinti ad aggiungere un nuovo turno il martedì sera – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi – per accogliere, oltre agli abbonati, anche i tanti cittadini e non che si recano a teatro acquistando il biglietto per il singolo spettacolo. Il Teatro è evasione, è divertimento ma è anche stimolo alla riflessione grazie alle suggestioni che i grandi testi teatrali ci offrono. Grandi testi, eccelse prove d’attore e la massima cura nelle scelte artistiche caratterizzano anche quest’anno il cartellone di prosa dello Stignani, appuntamento imprescindibile nella vita culturale della città».