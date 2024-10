Dopo le prime settimane riservate alle persone abbonate alla scorsa stagione che hanno riconfermato il proprio posto, la biglietteria del Teatro Stignani in via Verdi 1/3 sarà aperta per chi desidera sottoscrivere un abbonamento nuovo: da sabato 9 a martedì 12 novembre, dalle ore 10.30 (mangiacoda il primo giorno dalle ore 7:30) alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 19 sarà possibile scegliere la propria poltrona per guardare gli otto spettacoli che andranno in scena da novembre ad aprile con superstar quali Elio De Capitani, Angela Finocchiaro, Neri Marcorè, Serra Yilmaz, Lunetta Savino, Ambra Angiolini, Andrea Pennacchi e Gabriele Lavia.