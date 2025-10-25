Imola, Teatro Stignani: abbonamenti e cambi di posto o di giornata: ecco le date

Dopo i primi giorni di campagna abbonamenti (19-26 ottobre) riservati alle persone abbonate alla scorsa stagione che hanno riconfermato esattamente lo stesso turno e posto, dal 1° al 4 novembre la biglietteria del Teatro Stignani in via Verdi 1/3 sarà aperta per chi aveva un abbonamento ma desidera cambiare giornata o migliorare il proprio posto. E quest’anno i posti con ottima visibilità saranno numerosi, grazie all’aggiunta di una nuova serata di spettacolo, il martedì. Infatti le recite per ciascuno spettacolo saliranno dalle consuete sei a sette.

Orari biglietteria

Attenzione agli orari di apertura della biglietteria per rinnovare l’abbonamento cambiando turno o posto (il cambio non è effettuabile online ma è necessario presentarsi al botteghino): dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 19, tranne il primo giorno (sabato 1° novembre) quando è prevista un’affluenza maggiore e l’orario sarà continuato dalle 9 alle 15, con mangiacoda attivo già dalle ore 7.

Prezzi invariati

I prezzi degli abbonamenti rimangono invariati (per gli under 20 appena 70 euro in qualsiasi settore, galleria 115-85 euro a seconda della riduzione, palco laterale 165-130 euro, palco centrale 195-160 euro, platea 225-190 euro). L’abbonamento è sempre la formula più conveniente – quest’anno ancora di più con nove titoli anziché otto – perché vale per tutti gli spettacoli, anche quelli con prezzo d’ingresso speciale (quest’anno il musical Tootsie con Paolo Conticini). Ricordiamo che chi desidera venire a teatro scegliendo di volta in volta il giorno della settimana più comodo può sottoscrivere un abbonamento “libero”, al costo aggiuntivo di 30 euro a stagione per persona.

Nuovi abbonamenti

Le date da segnare in agenda per chi l’anno scorso non aveva un abbonamento e desidera sottoscriverlo quast’anno sono 8-12 novembre.

Tutti gli spettacoli