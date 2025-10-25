Imola, Teatro Stignani: abbonamenti e cambi di posto o di giornata: ecco le date

Dopo i primi giorni di campagna abbonamenti (19-26 ottobre) riservati alle persone abbonate alla scorsa stagione che hanno riconfermato esattamente lo stesso turno e posto, dal 1° al 4 novembre la biglietteria del Teatro Stignani in via Verdi 1/3 sarà aperta per chi aveva un abbonamento ma desidera cambiare giornata o migliorare il proprio posto. E quest’anno i posti con ottima visibilità saranno numerosi, grazie all’aggiunta di una nuova serata di spettacolo, il martedì. Infatti le recite per ciascuno spettacolo saliranno dalle consuete sei a sette.