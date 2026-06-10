Imola, teatro ragazzi: “Nella splendida cornice” torna la rassegna nel circondario

“Nella splendida cornice – Sulle strade del teatro per ragazzi” è il cartellone di spettacoli dal vivo rivolto a ragazzi e ragazze del circondario e realizzato grazie alla collaborazione istituzionale dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese.

Nel primo semestre 2026 sono stati realizzati 7 eventi completamente gratuiti, con una partecipazione complessiva di oltre cinquecento spettatori di ogni età, a dimostrazione dell’interesse e dell’entusiasmo di famiglie, bambini e ragazzi. Il teatro per ragazzi, con i suoi molteplici linguaggi: teatro di figura, burattini, prosa, laboratori, acrobatica aerea, teatro danza e incontri con artisti. «Proporre spettacoli gratuiti, di qualità e alla portata di tutti è una scelta precisa e fortemente condivisa tra le amministrazioni: garantire pari opportunità di accesso alla cultura è un valore fondante del progetto, che vuole abbattere le barriere economiche e sociali per favorire la partecipazione di ogni comunità, nessuno escluso» dicono gli organizzatori pubblici.

Con la conclusione della prima parte delle attività, prende anche il via la programmazione estiva 2026 che, dal 18 giugno al 26 settembre prossimi, animerà luoghi pubblici di Imola, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, Mordano, Dozza, Castel Guelfo, Casalfiumanese e Medicina con 19 appuntamenti all’aperto.

La rassegna si aprirà giovedì 18 giugno alle 20.30 alla Biblioteca Casa Piani di Imola con “Venghino signori venghino!”, uno spettacolo di magia, musica e poesia incentrato sulle storie del bizzarro Tabarin Buonafede, a cura di Matteo Curatella. Il cartellone si chiuderà sabato 26 settembre alle 15 in Piazza di Corte Argentesi a Medicina con “L’allegria dei burattini in Corte Argentesi”, un appuntamento dedicato ai burattini della tradizione bolognese seguito da un laboratorio ludico-didattico (qui la lista di tutti gli spettacoli: www.nuovocircondarioimolese.it/novita/eventi/nella-splendida-cornice-2026 ).

Il valore della proposta è stato confermato anche dall’eccellente posizionamento nella graduatoria regionale, dove il progetto si è classificato al 6° posto, ottenendo un finanziamento di 10.900 euro su un budget complessivo di 54.727 euro. Secondo Beatrice Poli, Sindaca di Casalfiumanese e coordinatrice del Tavolo Cultura del Nuovo Circondario Imolese: «Con la 5ª edizione di ‘Nella splendida cornice – Sulle strade del teatro per ragazze e ragazzi’, confermiamo e consolidiamo una collaborazione istituzionale straordinaria, che mette la cultura al centro come strumento di coesione e crescita per tutte le nostre comunità. Offrire spettacoli di qualità, completamente gratuiti e accessibili, significa investire nel diritto di ogni cittadino – a partire dai più giovani – di vivere i territori e costruire nuove relazioni. Quest’anno il valore della rassegna è stato sancito anche dal prestigioso riconoscimento della Regione Emilia-Romagna, che ha premiato il nostro modello di cultura diffusa e decentrata posizionandoci ai vertici della graduatoria regionale. Un ringraziamento particolare va al Comune di Castel San Pietro Terme che, anche per questa edizione, si conferma capofila del progetto e garante di un prezioso lavoro di coordinamento, e alla BCC Ravennate Forlivese Imolese per il fondamentale supporto. Ringrazio tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, le compagnie, gli operatori e i cittadini che rendono possibile questa rete virtuosa. Invito tutti a partecipare numerosi agli appuntamenti estivi sotto le stelle, con la certezza che questo percorso condiviso continuerà a arricchire il nostro territorio anche nei mesi a venire».