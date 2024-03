Imola. Tavolo Comune-agenzie per il lavoro

IMOLA. “Condividere, attraverso la predisposizione di un Piano annuale di attività, le iniziative di interesse pubblico da promuovere sul territorio per favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa approvato dal Comune di Imola a fine febbraio, a cui possono aderire tutte le Agenzie per il lavoro del territorio interessate, nell’ambito del quale “nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro” fra l’amministrazione e alcune Agenzie, come Adecco, Adhr, Gi Group, LavoroPiù, Manpower, Maw, Randstad, Synergie Italia e Umana.

L’incontro, spiega il Comune, “è stato propedeutico a formalizzare un Tavolo di coordinamento, che si riunirà periodicamente per svolgere un ruolo di regia rispetto alle attività promosse dalle Agenzie, definire un Piano di lavoro annuale e monitorare le attività svolte e i risultati ottenuti”.

Soddisfatto Raffini, secondo cui “grazie a questa partnership sarà possibile identificare meglio le esigenze e le necessità del territorio, creare programmi di formazione mirati e offrire ulteriori servizi di supporto all’occupazione”. Inoltre, aggiunge l’assessore, “con il Tavolo di coordinamento intendiamo favorire lo scambio di informazioni tra le parti interessate, consentendo una migliore gestione delle opportunità lavorative disponibili e una più efficiente corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro”. Infine, Raffini si dice convinto che “promuovere l’integrazione tra le Agenzie del lavoro e il Comune possa anche agevolare la realizzazione di politiche pubbliche più efficaci e orientate alle reali esigenze del territorio”.