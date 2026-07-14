Imola, svastica sulla bacheca sindacale in fabbrica

Un inizio di turno amaro quello di questa mattina, martedì 14 luglio, per i rappresentanti sindacali di un’azienda metalmeccanica del territorio imolese. La bacheca della Rsu, da sempre spazio di democrazia e informazione per i lavoratori della fabbrica, è stata trovata imbrattata con una svastica nazista. Un episodio che supera i confini della semplice bravata e che viene letto come un segnale preoccupante e mirato.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza Marco Valentini, segretario generale della Fiom di Imola, che ha condannato duramente il gesto sottolineando come l’autore o gli autori non abbiano nulla a che fare con la classe lavoratrice. Valentini ha ricordato il profondo legame del territorio imolese con i valori della Resistenza e l’impegno storico della classe operaia nella ricostruzione post-bellica, uniti alle forze democratiche per superare le macerie del nazifascismo. Nel ribadire che l’odio e i vecchi fanatismi non devono trovare spazio nei luoghi di lavoro, la Fiom ha annunciato che sta valutando una denuncia contro ignoti, invocando al contempo una presa di posizione netta e collettiva da parte di tutta la comunità.