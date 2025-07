Imola Summer Music: libro e concerto venerdì sera

L’Imola Summer Music Academy and Festival, festival accademico realizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola , prosegue nel suo fitto calendario di concerti e masterclass, proponendo una rassegna che coniuga l’altissima formazione musicale degli allievi ad un’offerta musicale che non manca ogni anno di coinvolgere un vasto pubblico.

L’appuntamento di venerdì 18 luglio, alle 18 in Sala Cefla, è con il chitarrista e compositore Emanuele Schillaci , che presenta il suo volume “Guitar works” , edito da Da Vinci Publishing e suonerà alcuni brani tratti dalla raccolta. In serata, alle 21.15 nel Cortile di Palazzo Monsignani, la rassegna si apre ad un’ospite d’accezione, il Bazzini Consort Ensemble di Brescia, con il pianoforte di Guido Orso Coppin : le “Orchestrazioni in concerto” vedranno opere orchestrate dagli allievi Gioia Gurioli, Luca Battistel e Giulia Santagostino, eseguite dal Bazzini Consort Ensemble sotto la direzione degli allievi della classe di Direzione del Maestro Marco Boni. Mattia Dattolo (assistente), Ruben Micieli, Stefania Privitera, Riccardo Brandi e Riccardo Gagliardi dirigeranno musiche di Mozart, Satie, Gershwin, Elgar e Mendelssohn.