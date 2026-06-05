Imola, “sulla Cims un silenzio assordante”: intanto i sindacati incontrano il cda

Fillea, Flai e Filcams Cgil Imola spiegano di aver saputo dai quotidiani locali (ne abbiamo scritto la scorsa settimana) della richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio da parte della cooperativa Cims. L’incontro richiesto al nuovo presidente della cooperativa è stato fissato per la prossima settimana, a lui le sigle sindacali chiederanno di «conoscere le ragioni di questo provvedimento e le prospettive aziendali. In una situazione così delicata, riteniamo prioritario garantire la piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione, delle retribuzioni e dei diritti contrattuali - scrivono i sindacati -. Fillea, Flai e Filcams Cgil chiedono trasparenza e confronto costante sul futuro della cooperativa e dei suoi dipendenti».

Intanto, mentre le istituzioni attendono, la crisi riguarderebbe problemi di liquidità dovuti ai ritardi di alcuni finanziamenti pubblici e si sta cercando di comporre le trattative con i creditori, in Regione e a livello locale si moltiplicano le prese di posizione da parte di forze di minoranza.