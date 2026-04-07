Imola, sui colli nasce il centro Shamballa con la prima fattoria stampata in 3D da Wasp e l’orto botanico di Olfattiva

Il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini hanno visitato in anteprima questa mattina il progetto Shamballa di Csp srl, un laboratorio a cielo aperto dedicato alla vita sostenibile, sulle colline di Imola che ospiterà la produzione agricola e l’orto botanico officinale di Olfattiva assieme al laboratorio di stampa 3D architettonica di Wasp srl, e Itaca, la prima fattoria autosufficiente realizzata tramite stampa 3D. Le due realtà, entrambe parte del gruppo Csp S.r.l., collaborano rispettivamente alla coltivazione del terreno e alla progettazione e realizzazione degli spazi, dando vita a un ecosistema integrato di ricerca, sostenibilità e innovazione. Accompagnati da Massimo Moretti, fondatore del gruppo e ideatore del progetto, la visita ha rappresentato un importante riconoscimento come eccellenza del territorio ed esempio di polo agricolo e tecnologico, con un forte impatto e prospettive di sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Il sindaco Panieri e l’assessore Raffini hanno avuto l’occasione di incontrare Barbara Pozzi, aromaterapeuta e founder di Olfattiva, azienda artigiana pioniera da 20 anni nella realizzazione di prodotti di aromaterapia e profumeria botanica a base di oli essenziali. Il progetto dell’orto botanico è nato con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali locali attraverso un approccio biodinamico. L’iniziativa si concentra sulla coltivazione di piante aromatiche e officinali in un’area di otto ettari sulle colline romagnole. L’attività è finalizzata all’estrazione di oli essenziali e alla sperimentazione di colture volte a promuovere la biodiversità e la riforestazione dell’area. Oltre all’attività di ricerca sulle materie prime vegetali e sui profumi naturali, il progetto ha una forte vocazione comunitaria: l’orto botanico ospiterà il pubblico locale per laboratori sensoriali, percorsi olfattivi immersivi e workshop educativi dedicati a piante, profumi e sostenibilità, offrendo esperienze legate al benessere della persona. Grazie a questo approccio integrato, Olfattiva coniuga ricerca, educazione e sostenibilità, offrendo uno spazio di condivisione e incontro all’interno di un ecosistema dedicato alla valorizzazione della biodiversità.

Wasp si occuperà invece di ricerca e digitalizzazione danno forma a un nuovo modello edilizio con Itaca, la fattoria autosufficiente stampata in 3D da Wasp, azienda leader con oltre 13 anni di esperienza nel settore della stampa 3D e una ricerca continua in stampa 3D architettonica e bioedilizia. Itaca rappresenta un primo standard di edilizia 3D con potenzialità di replicabilità su scala nazionale e internazionale. Gli spazi esterni saranno adibiti a veri e propri laboratori a cielo aperto e centri di ricerca e sviluppo per esperti internazionali della stampa 3D architettonica. Inserito nel contesto di Shamballa, il progetto si propone di sviluppare idee innovative di bioedilizia e vita sostenibile, come anche progetti complementari di orti automatizzati, sistemi di raccolta dell’acqua piovana, iniziative per la microeconomia circolare. Itaca si conferma simbolo di innovazione e sviluppo tecnologico, laboratorio di ricerca per un futuro sostenibile. «Shamballa rappresenta una sperimentazione d’avanguardia che unisce innovazione, agricoltura e tecnologia, affrontando temi di sostenibilità oggi sempre più strategici - hanno sottolineato il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini -. È un progetto che dimostra come il nostro territorio possa essere protagonista di nuovi modelli di sviluppo, capaci di integrare ricerca, impresa e ambiente. In questa direzione, Imola si conferma sempre più come un hub di innovazione, in grado di attrarre esperienze di qualità e generare opportunità per il futuro». FOTOGALLERY MMPH