Imola, strisce cancellate in prossimità dei giardini pubblici. I cittadini: «Passaggio pericoloso»

In attesa degli annunciati lavori di riqualificazione ai giardini pubblici, i cittadini del Comitato Amici del giardino di San Domenico sollecitano da anni un intervento che agevolerebbe i pedoni di passaggio in quell’area e che però finora è rimasto disatteso. Si tratta del ripristino del passaggio pedonale sula via Cavour, all’incirca a metà dell’area del giardino stesso, che alcuni anni fa con la riasfaltatura del tratto ad opera di Area blu è stato cancellato. «Dagli studi storici sul giardino - spiega Oriano Emiliani che fa parte del comitato - si evince che quel passaggio esisteva da sempre. Inoltre, per la sua posizione ancora oggi tutti i pedoni sono portati a scendere naturalmente da quel punto, solo che si trovano di fronte le auto parcheggiate. Ci era stato detto che la cancellazione delle strisce era stato un errore e che sarebbero state ripristinate». «Come si vede dalle foto per attraversare serve cercare un valico tra le auto parcheggiate e persone con difficoltà di mobilità o con bimbi in passeggino trovano l’attraversamento molto impegnativo e pericoloso. Esiste un altro passaggio pedonale verso ovest ma di scarsa visibilità e frequentemente utilizzato come parcheggio. Il problema sarebbe risolvibile con pochi chili di vernice ed è veramente strano e inspiegabile che dopo 3 anni tale situazione disagevole e pericolosa non sia stata risolta» conclude Emiliani.