Imola, strade: parte un nuovo pacchetto di lavori

Mentre sta per partire il cantiere milionario del ponte di viale Dante, mentre attende il cantiere della Bretella, il Comune si appresta a mettere in cantiere anche altre strade per circa mezzo milione di euro da investire in manutenzione ordinaria. Con questo nuovo stanziamento, la cifra totale investita nel 2023 sulla rete stradale arriva a 1,6 milioni di euro complessivamente, fin qui.

Gli interventi

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di porzioni della sezione stradale di via Graziadei (1° stralcio), con il ripristino del manto d’usura nel tratto tra via Manzoni e il Ponte Vecchio di via Pisacane, per un importo di 97.244 euro; il ripristino dei dissesti presenti su via Graziadei, nel tratto tra via Cattaneo e Ponte Vecchio (2° stralcio) e su via Labriola, per un importo complessivo per le due strade di 81.329 euro. Salendo in collina si metterà mano al ripristino di dissesti stradali in via Comezzano, e in via di Dozza, in zona Sesto Imolese, per un importo complessivo di 98.640 euro; il rifacimento del manto stradale in via Odofredo II, per un importo di 99.042 euro. Infine interventi di manutenzione straordinaria sono previsti anche per l’adeguamento funzionale nella frazione di Sesto Imolese in via San Vitale e in via Roncaglie, per un importo complessivo di 93.778 euro

La tempistica

L’avvio di questi interventi è previsto indicativamente entro il mese di ottobre, tranne che per quelli che riguardano via Graziadei, sia il primo che il secondo stralcio, per non interferire con la modifica della viabilità connessa alla chiusura del ponte sul Santerno, di viale Dante, dal lunedì prossimo. Pertanto, i lavori del primo e secondo stralcio su via Graziadei partiranno a primavera inoltrata del prossimo anno. «Con questi ulteriori lavori si conferma con i fatti la grande attenzione dell’amministrazione comunale alla manutenzione stradale. L’approvazione dei progetti esecutivi dei lavori di manutenzione straordinaria nelle vie elencate significa un investimento complessivo da parte del Comune di 470 mila euro. Un impiego di risorse senza precedenti, considerando poi come fino al 2020 venivano stanziati circa 200.000 euro all’anno. Nel nostro mandato siamo intenzionati a caratterizzarci sui cantieri, sulla manutenzione e sulla rigenerazione: questi numeri di bilancio ne sono la conferma», commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini.