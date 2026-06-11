Imola, strada provinciale Valsanterno chiusa per il concerto di Cremonini

IMOLA. In occasione del concerto di Cesare Cremonini all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di sabato 13 giugno, la strada provinciale SP 14 “Valsanterno”, nel territorio del comune di Imola, verrà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia ai veicoli e ai pedoni dal km 0+000 al km 1+490 (intersezione con Via Di Nola) dalle 14 di sabato 13 alle 3 di domenica 14 giugno 2026, ad eccezione dei veicoli e dei pedoni accedenti alla manifestazione, dei residenti, dei mezzi di soccorso, delle forze di Polizia, dei veicoli di emergenza e di altri soggetti eventualmente autorizzati.