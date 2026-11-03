Imola, Stefano Accorsi ricorda Kimi Antonelli attore bambino nelle scene del film “Veloce come il vento” girato in città

Fra i tanti omaggi e ricordi degli esordi del neo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli certamente uno dei più emozionanti è quello pubblicato stamane da Stefano Accorsi sui suoi canali social. L’attore, anche lui bolognese, recupera le foto di scena di una celebre sequenza del film “Veloce come il vento” di Matteo Rovere girato a Imola nel 2016 in cui lui interpreta Loris, un pilota imolese in disarmo. Nella scena in cui Loris va a prendere il fratello minore da scuola, all’Alberghetti di viale Dante, incontra anche i suoi compagni di scuola, fra i quali c’è un piccolo Kimi attore di 9 anni. Il protagonista porta poi il gruppo di ragazzini a fare il bagno nella piscina comunale dopo aver scassinato i lucchetti dell’ingresso. «Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia! Forza Campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi” scrive Stefano “Loris” Accorsi. Il regista, nei mesi della lavorazione, prese contatto con l’Antonelli Motorsport del padre del campione, Marco e nacque una collaborazione per il film per cui la scuderia mise a disposizione le macchine.