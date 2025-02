Imola, Stefania Costa: “Temo che le arche della cultura non le rimetteranno mai più”

«Non ci sono luoghi adeguati per loro e siamo ancora in attesa, ma secondo me purtroppo non le rimetteranno mai più». C’è amarezza nelle parole della presidente de Il Mosaico Stefania Costa riguardo al trasloco avvenuto a fine dicembre delle “arche della cultura”, la storica libreria a cielo aperto da 2mila volumi usati affacciata su piazza Matteotti e gestita dal 2022 dalla stessa cooperativa all’interno di Rete Sapere dopo i quasi 40 anni di Moreno Sindoni.

