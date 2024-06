Imola: stazione dei treni, dopo la F1 in cantiere anche tutta l’estate

Dopo l’apertura temporanea dei cantieri in occasione della Formula 1, quando era previsto e di fatto si è verificato, un afflusso di migliaia di turisti e tifosi, le aree verdi di piazzale Marabini antistanti la stazione sono state richiuse. A caldeggiare ad Rfi titolare dei cantieri l’apertura degli spazi per quell’occasione era stato proprio il Comune. Passato il periodo critico, però, sono ricomparse le reti arancioni anche laddove le aiuole sembravano completate e le panchine posate. «Il cantiere di fatto manca ancora delle finiture -spiegano da Rfi -, l’apertura temporanea era stata fatta per andare incontro alla richiesta specifica del Comune per il week end di F1». Il cantiere resterà delimitato quindi anche per tutta l’estate e verosimilmente sarà l’autunno la stagione in cui anche i fruitori abitazioni della stazione, pendolari, studenti e e viaggiatori, potranno godere a pieno degli spazi rinnovati.

Cosa c’è e cosa manca

Come ricapitola Rfi, finora sono stati completati e consegnati al Comune tutti gli interventi alla viabilità: la realizzazione degli stalli per la sosta compresi quelli per disabili, l’area sosta taxi, la corsia “kiss and ride”, nuovi stalli per i bus e per la Polfer, anche la nuova pensilina per il sottopasso pedonale e ciclabile che conduce ai binari e quella per i taxi sono state realizzate, la prima manca però della copertura e la seconda dei rivestimenti che saranno posati nei prossimi mesi e armonizzati fra loro. Rfi ha poi già consegnato al Comune il nuovo impianto di illuminazione, funzionante. Nelle aree verdi di piazzale Marabini appaiono già in ordine anche le aiuole, i sentieri con la ghiaia e le panchine, ma «mancano le finiture» e i collaudi, e non saranno quindi ancora fruibili per qualche mese.