Imola, stanno per fare esplodere il Postamat: l’arrivo dei Carabinieri mette in fuga i ladri

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre, tre pattuglie dei Carabinieri di Imola sono intervenute in massima emergenza presso l’Atm dell’Ufficio Postale di Osteria Grande, sulla via Emilia. Una banda di malviventi voleva farlo esplodere per impossessarsi del denaro all’interno del dispositivo. Probabilmente l’arrivo in forze dei militari a sirene spiegate, coordinati dai Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna che avevano appreso la notizia, ha scongiurato la consumazione del reato e i pericoli che ne sarebbero derivati dall’esplosione, costringendo i malviventi a desistere e fuggire. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Artificieri Antisabotaggio di Bologna. Indagini in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Imola, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme.