Imola, spirometrie gratuite per i giovani il 7 maggio: ecco come prenotarsi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, l’Azienda USL di Imola aderisce alle iniziative di sensibilizzazione organizzando un open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie respiratorie in età pediatrica.

L’iniziativa si terrà giovedì 7 maggio 2026, dalle ore 14.30 alle 18.00, presso l’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola (Poliambulatori B, ambulatorio 27).

Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare spirometrie gratuite rivolte alla popolazione pediatrica, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce dell’asma e migliorare la consapevolezza della malattia.

Le spirometrie sono dedicate a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Per offrire a ciascun bambino il tempo e l’attenzione necessari, gli accessi saranno programmati su prenotazione. Per prenotare è possibile chiamare il Day Hospital Pediatrico al numero 0542 662803, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.