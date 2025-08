Imola, spesi 20 milioni per il post alluvione in tutto il circondario

IMOLA. Complessivamente, da aprile 2024 ad oggi, nel circondario imolese sono stati impiegati 20,5 milioni di euro per l’alluvione. Di questi, 9,2 milioni per la ricostruzione privata, 8,6 milioni per opere pubbliche già avviate o concluse e altri 2,6 milioni per il Cas. “Una cifra importante per la ricostruzione e anche per l’indotto”, spiega il sindaco delegato alla ricostruzione Matteo Montanari. I numeri del Servizio Ricostruzione Alluvione sono stati presentati dal Nuovo circondario imolese durante l’assemblea del 30 luglio scorso. “Ora la priorità- spiega Montanari- va alla prosecuzione delle opere inerenti alla ricostruzione delle strade di competenza dei Comuni e di Sogesid/Consap e con la Regione al percorso volto alla realizzazione delle opere di prevenzione idrogeologiche per mettere in sicurezza il territorio”. Per quanto riguarda il Cas (Contributo di autonoma sistemazione è stato fornito supporto ai Comuni nella rendicontazione di oltre 670 domande (500 per l’emergenza di maggio 2023 e 170 per settembre-ottobre 2024), con un totale erogato di 2,6 milioni di euro. Lo sportello Alluvione ha visto in un anno oltre 344 appuntamenti con cittadini e tecnici, mentre per la ricostruzione privata sono state inviate a Invitalia 162 domande, di cui 126 già approvate, per un totale di 9,2 milioni di euro assegnati. In questo caso il 58% delle richieste proviene da cittadini privati per edifici residenziali, mentre il restante 42% è riferito ad attività produttive,in gran parte agricole.

Capitolo ricostruzione pubblica: ai Comuni del Nuovo circondario imolese sono stati assegnati 105,4 milioni di euro per opere stradali ai sensi delle ordinanze 13, 33 e 35. Di questi, 69 milioni sono stati affidati a Sogesid/Consap, con progetti attualmente in fase di progettazione. I restanti 36 milioni, fa sapere sempre il Circondario, sono gestiti direttamente dai Comuni e vedono già cantieri avviati per sette milioni e 1,6 milioni di opere concluse, per un totale di 8,6 milioni di lavori pubblici già realizzati o in corso.