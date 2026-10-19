Imola, sparge benzina nel Commissariato e minaccia di darsi fuoco

Momenti di grande tensione sabato 17 ottobre al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola, dove un cittadino tunisino di 26 anni ha fatto irruzione intorno a mezzogiorno minacciando di darsi fuoco. L’uomo, urlando frasi in arabo davanti agli agenti e a numerosi cittadini presenti in attesa agli sportelli, si è versato addosso e ha cosparso sul portone d’ingresso un liquido infiammabile contenuto in una bottiglia. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato il peggio: gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse estrarre dalla giacca l’accendino funzionante, poi sequestrato insieme al flacone.

Dopo le verifiche sanitarie in ospedale, dai controlli è emerso che il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, era irregolare in Italia e già destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e accompagnato alla Questura di Bologna per le successive procedure di espulsione dal territorio nazionale.