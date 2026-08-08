Imola, spaccio di cocaina: arrestato 45enne dopo un pedinamento

L’attività investigativa è partita da un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento, con cui gli agenti hanno monitorato gli spostamenti dell’uomo in varie zone del territorio imolese. Durante il pedinamento, gli operatori hanno notato che il 45enne, a bordo della propria auto, effettuava diverse soste per cedere sostanza stupefacente ad altre persone. Sulla base di quanto osservato, gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo e di sottoporlo a perquisizione personale e locale. Il controllo ha portato al rinvenimento e al sequestro di complessivi 89 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, oltre a un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento, denaro contante e il telefono cellulare in uso all’uomo.