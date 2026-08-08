Imola, spaccio di cocaina: arrestato 45enne dopo un pedinamento

Imola
  • 08 agosto 2026
Imola, spaccio di cocaina: arrestato 45enne dopo un pedinamento

Gli agenti del Commissariato di Imola hanno arrestato, mercoledì 6 agosto, un italiano classe ‘81, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pedinamento e le soste sospette

L’attività investigativa è partita da un servizio mirato di osservazione, controllo e pedinamento, con cui gli agenti hanno monitorato gli spostamenti dell’uomo in varie zone del territorio imolese. Durante il pedinamento, gli operatori hanno notato che il 45enne, a bordo della propria auto, effettuava diverse soste per cedere sostanza stupefacente ad altre persone. Sulla base di quanto osservato, gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo e di sottoporlo a perquisizione personale e locale. Il controllo ha portato al rinvenimento e al sequestro di complessivi 89 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, oltre a un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento, denaro contante e il telefono cellulare in uso all’uomo.

L’arresto e la direttissima

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Polizia di Stato di Imola.

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