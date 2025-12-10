Imola, sosta gratis in centro dalle 15 alle 19 fino al 6 gennaio

Prevede “due ore di sosta gratuite in più rispetto agli anni scorsi, tutti i giorni”, la delibera, approvata dalla Giunta comunale di Imola, che “introduce la gratuità dei parcheggi a sbarre del centro storico (Centro Città Aspromonte, Guerrazzi, Ragazzi del ‘99, Ortomercato e Cavina) tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, nel periodo che va dal 12 dicembre al 6 gennaio”.

Una scelta, scrive il Comune, “pensata per accompagnare il ricco programma di ‘Imola a Natale’ e per incentivare la frequentazione del centro cittadino durante le festività”. La misura nasce da un confronto con Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato, e rappresenta “un intervento mirato, calibrato sulle esigenze del periodo natalizio, con una copertura finanziaria complessiva di 7.795,80 euro, già disponibile nei capitoli del Servizio Sviluppo Economico del Territorio”. Commentando la delibera, il sindaco Marco Panieri e l’assessore allo Sviluppo economico Pierangelo Raffini affermano che “con questa misura, concertata con le associazioni del commercio, vogliamo dare un segnale concreto”, in quanto “facilitare l’accesso significa sostenere le attività, creare movimento e rafforzare quel clima natalizio che rende bella e viva la città. Continueremo su questa strada, perché crediamo in un centro storico attrattivo e moderno, da vivere quotidianamente”.