Imola, sorpreso a rubare nelle auto in sosta nella notte: denunciato un 18enne

Grazie alla segnalazione di un residente, allarmato dai movimenti sospetti di un giovane in strada durante la notte, la Polizia di Stato è intervenuta in via Lolli a Imola sventando una serie di colpi sui veicoli in sosta. Gli agenti del Commissariato locale, giunti sul posto, hanno individuato un’auto con le luci di posizione accese, i finestrini abbassati e l’abitacolo a soqquadro. Poco distante, nascosto dietro un altro mezzo per evitare il controllo, si trovava un ragazzo di origine russa classe 2007. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che anche una seconda vettura era stata forzata e rovistata, con il furto di alcune monete e del telecomando di un cancello. All’interno del primo veicolo i poliziotti hanno inoltre rinvenuto un paio di forbici da elettricista usate come arnese da scasso. Il diciottenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e destinatario di un avviso orale del Questore, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.