Imola, sorpresi al supermercato mentre rubano il portafogli a un’anziana, coppia di ladri arrestata

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Imola, durante un intervento che ha avuto origine nella mattinata di martedì 25 agosto in seguito alla segnalazione da parte dell’addetto alla sicurezza di un supermercato di via Carducci.

Secondo quanto ricostruito, l’addetto alla security aveva notato un uomo e una donna mentre si aggiravano all’interno dell’esercizio commerciale, tentando di asportare beni dall’interno delle borse di alcuni clienti anziani intenti a fare la spesa.

All’arrivo degli agenti, il vigilante ha indicato i due individui come autori di un furto appena consumato. In particolare, la donna aveva prelevato il portafoglio dalla borsa di una cliente anziana, sottraendole 130 euro in contanti, per poi consegnarlo al suo complice. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale durante la quale è stato ritrovato il denaro nella disponibilità della donna, mentre all’uomo è stato rinvenuto il portafoglio della signora. Inoltre gli operatori hanno potuto visionare anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio, poi messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due, una peruviana classe 1992 e un cubano classe 2003, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti presso gli uffici del Commissariato di Imola. Inoltre dagli accertamenti effettuati risulta, a carico di entrambi, precedenti per reati contro il patrimonio; infine i due, sono stati posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per accertamenti della loro posizione su territorio nazionale. L’intervento si è concluso con la restituzione del portafoglio alla vittima del furto e con la messa a disposizione dell’autorità giudiziaria dei due arrestati.