Imola, sopralluogo del sindaco a cantieri di edilizia scolastica per 10 milioni di euro

Imola
  • 04 aprile 2026
Imola, sopralluogo del sindaco a cantieri di edilizia scolastica per 10 milioni di euro
Imola, sopralluogo del sindaco a cantieri di edilizia scolastica per 10 milioni di euro

IMOLA. Sopralluogo ieri del sindaco di Imola, Marco Panieri, ad alcuni interventi di edilizia scolastica in corso nel territorio comunale, per verificarne l’andamento e il rispetto dei cronoprogrammi. Insieme a lui l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, i tecnici della Città metropolitana e il dirigente ai Lavori pubblici del Comune, Gianluca Perri. Tra i principali cantieri visitati, il complesso Scarabeli-Ghini in viale D’Agostino. In corso la realizzazione della nuova palazzina Rambaldi-Valeriani, per un investimento complessivo di 5,9 milioni, con conclusione prevista a fine 2026. Il nuovo edificio, su due livelli, è progettato per garantire elevati standard qualitativi, comfort e funzionalità, con spazi moderni e collegamenti diretti con l’edificio storico e la nuova palestra.

Procede anche l’intervento per la nuova palestra Rambaldi-Valeriani, per un investimento di 4,3 milioni, con termine previsto nel 2026. Il progetto prevede un plesso integrato con palestra e aule, caratterizzato da un’architettura contemporanea e soluzioni tecnologiche avanzate. Il sopralluogo ha riguardato anche via Guicciardini, dove sono in corso e programmati ulteriori interventi.

“L’edilizia scolastica è una priorità concreta- sottolinea Panieri-. Stiamo portando avanti interventi importanti, con investimenti rilevanti e un lavoro coordinato tra Comune, Città Metropolitana e altri enti, per garantire scuole più sicure, moderne e funzionali”.

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