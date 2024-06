Imola, Silvia Poli è la nuova presidente della Fondazione Cassa di Risparmio

Silvia Poli è la nuova presidente, prima donna in questa carica, della Fondazione cassa di Risparmio di Imola. L’ha eletta il nuovo consiglio di amministrazione insediatosi proprio oggi e composto da Claudia Gasperini, Gian Maria Ghetti, Alberto Gollini, Domenico Olivieri, Silvia Poli, Alessandro Pavanello (indicato come vicepresidente), Ivana Topi (riconfermata). Filippo Tellarini (riconfermato tra i revisori) è stato nominato presidente del Collegio dei revisori del quale fanno parte anche Carla Gatti (riconfermata) e Roberta Magrini. Silvia Poli, classe 1972, dopo gli studi al Liceo scientifico Valeriani si è laureata in Economia e commercio all’Università di Bologna. Il curriculum pubblicato sul sito della Fondazione stessa elenca il suo importante percorso professionale iniziati dopo la laurea con una specializzazione in Marketing and business administration all’Università della California Berkeleynegli Stati Uniti. Successivamente sempre negli Stati Uniti ha fatto tirocinio alla Bank of America di San Francisco, lavorato come assistente di direzione alla Kaiser Permanente (Oakland – USA), quindi nel settore acquisti della Meyer Sound (Berkeley). Dal 2007 è presidente della Logex srl, dal 2008 amministratrice delegata della Lugo Terminal spa e dal 2011 amministratrice delegata dell’azienda di famiglia Imola Legno spa.