Imola, sicurezza in montagna: incontro con il Cai giovedì 30 gennaio

Il Club Alpino Italiano sezione di Imola, in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, organizza “Sicurezza in montagna”, seconda serata dedicata alla frequentazione consapevole della montagna, con un particolare focus sull’ambiente invernale. La serata vedrà l’intervento di operatori del Soccorso Alpino e Speleologico, dalle ore 20,30 di giovedì 30 gennaio, presso la sala “Giorgio Bettini” della sede del CAI Imola, in via Cenni 2 (entrata libera sino ad esaurimento posti).

Montagna e sicurezza sono un binomio inscindibile e sensibilizzare ad un approccio consapevole all’ambiente montano – soprattutto in inverno – tutti coloro che la frequentano, che siano soci del Cai o semplici fruitori occasionali, è di particolare importanza. Per il CAI Imola è importante promuovere i principi base dell’andare in montagna in sicurezza e, nel caso, della gestione dell’emergenza, obiettivi spesso sottovalutati ma che richiedono sempre un altissimo livello di attenzione. Appuntamento quindi a giovedì 30 gennaio 2025 presso la sede del CAI Imola.