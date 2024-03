Imola, si spegne di nuovo l’ex Bacchilega: il Bar Bologna torna al suo posto

Riapre oggi il Caffè Bologna, nella sua storica location sotto ai portici della via Emilia, dopo le due settimane di chiusura causa lavori di manutenzione e ristrutturazione nei propri spazi. E così è terminato anche il trasloco temporaneo del locale all’interno dell’ex bar Bacchilega. Uno spostamento di poche decine di metri reso possibile grazie all’idea del titolare Andrea Vernocchi e alla collaborazione con il Comune e Area Blu.

Esperienza prolungata

«È stata una bellissima esperienza soprattutto a livello affettivo ma non solo - commenta Vernocchi -. Abbiamo risvegliato l’amore e l’interesse per il centro storico della città come non mi era mai capitato in 14 anni di attività». Migliaia infatti le persone che in questi giorni hanno invaso il locale sia di giorno che la sera, tra i quali anche molti clienti curiosi di rivedere in funzione dopo anni un bar che ha fatto la storia della città. Un’esperienza talmente bella da durare anche più di quanto inizialmente previsto nell’accordo. «La scorsa settimana abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune e da Area Blu una proroga di due giorni fino a domenica 17 marzo perché i lavori al Caffè Bologna sono terminati soltanto venerdì e sabato mi è servito per pulire gli spazi - conferma Vernocchi -. È stato un peccato andare via e rivedere l’ex bar Bacchilega vuoto, ora che stiamo sgomberando, è un po’ un colpo al cuore».

Non è detto però che sia un addio, ma forse soltanto un arrivederci. È quello che sperano anche la maggior parte dei clienti, affezionati e non. «Adesso non appena uscirà siamo curiosi di leggere il nuovo bando per la sua gestione - ammette Vernocchi -. Ci informeremo e penseremo assolutamente se partecipare oppure no. Da qui a dire però che presenteremo un’offerta ne passa, anche perché prima andranno fatte tutte le necessarie considerazioni di carattere economico con il nostro commercialista».

Per il bando nessuna novità

«Al momento non ci sono novità». Risponde così l’assessore al Centro storico e alle Attività produttive Pierangelo Raffini alla domanda su quando uscirà il tanto atteso bando per la gestione dell’ex bar Bacchilega, ormai a diversi mesi dall’ultimo. Gara che, come tutti sanno, l’estate scorsa non andò a buon fine. L’unica offerta pervenuta e ritenuta regolare fu quella della ditta Bologna Pane e Dolci Srl rappresentata dall’amministratore unico, il pakistano Jahan Shah. L’azienda, però, venne esclusa dalla gara in quanto nell’offerta tecnica non andò oltre i 39 punti, quindi meno dei 50 punti richiesti per essere poi ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica. «La valutazione è molto positiva e dimostra che quando si riescono a valorizzare dei contenitori interessanti, storici, è più facile invogliare le persone a venire in centro -commenta Raffini sull’esperienza appena archiviata -. E che quindi il nostro sforzo di riuscire a creare contenitori interessanti va sulla giusta strada. Oggi l’impegno dell’amministrazione è a tutto tondo sia sui locali di nostra proprietà sia sul coinvolgimento dei proprietari di quelli privati»