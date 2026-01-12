Imola, si rompe la tubazione delle acque nere al piano di sopra: evacuata la scuola dell’infanzia “Pambera”

A Imola, a causa della rottura di una tubazione degli appartamenti sovrastanti la scuola dell’infanzia “Pambera” in via Casoni, si è verificato un percolamento di acque nere che ha interessato la sezione Nido della scuola e due delle tre sezioni dell’Infanzia.

Ai primi segnali, per ragioni di massima precauzione, i bambini della sezione Nido e della sezione dell’Infanzia interessata sono stati immediatamente allontanati, anche per l’odore percepito. È stato disposto l’isolamento dell’area coinvolta e, in via precauzionale, l’edificio scolastico è stato evacuato per verificare senza attività il luogo.

La situazione è stata subito segnalata agli organi competenti ed è stato attivato l’intervento tecnico per la risoluzione del guasto. Il personale del Comune, a partire dalla Responsabile del Servizio Infanzia Barbara Molinazzi e dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Stefano Lazzarini, insieme ai tecnici, è intervenuto prontamente sul posto per seguire direttamente le operazioni. Anche il sindaco Marco Panieri e l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti sono stati informati e stanno seguendo costantemente la situazione.

La Fondazione Istituzioni Riunite è al lavoro per ripristinare la funzionalità della tubazione. Qualora l’intervento si concluda entro la giornata odierna e il percolamento venga definitivamente arrestato, la scuola potrà riaprire regolarmente nella giornata di domani, previa pulizia e verifica delle condizioni di sicurezza e igiene.

Aggiornamento delle 18 del Comune

«In merito all’episodio verificatosi nella giornata odierna presso la scuola dell’infanzia “Pambera” di via Casoni», dice in una nota diffusa oggi pomeriggio dal Comune, «si comunica un aggiornamento sulla base delle verifiche tecniche in corso. I tecnici attualmente al lavoro all’interno dell’edificio hanno individuato la rottura di un raccordo a gomito della rete di scarico, elemento che con ogni probabilità ha causato la maggior parte del percolamento di acque nere riscontrato. Le operazioni proseguono con una video-ispezione completa dell’intera rete di scolo, al fine di escludere la presenza di ulteriori criticità o perdite. Qualora si riscontrasse solo quella criticità, l’intervento di ripristino risulterebbe di rapida risoluzione. Allo stato attuale, salvo diverse indicazioni derivanti dagli esiti conclusivi delle verifiche tecniche e dagli interventi in corso, resta confermata la previsione di regolare funzionamento della scuola nella giornata di domani. Eventuali ulteriori aggiornamenti, utili a valutare il da farsi nei prossimi giorni, saranno comunicati tempestivamente sulla base delle informazioni che perverranno dai tecnici».