Imola, si prepara la Fiera agricola del Santerno: vetrina d'eccellenza dei prodotti locali

E’ già possibile presentare la richiesta per partecipare alla Fiera Agricola del Santerno, organizzata dal Comune di Imola, che si svolgerà dal 20 al 22 giugno a Imola, presso il Complesso Sante Zennaro - via Pirandello nr. 12.

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 15 marzo per i Comitati storici delle sagre tradizionali del Circondario imolese ed entro il 15 aprile per le altre categorie di operatori, compilando il modulo di richiesta di partecipazione sul sito del Comune di Imola.

Possono partecipare, in qualità di espositore, aziende e soggetti che operano nel comparto agricolo o dei prodotti e servizi per l’agricoltura con i seguenti prodotti: prodotti agricoli, ortofrutticoli e agroalimentari; piante da frutto e ornamentali, piante per biomasse, aromatiche, piante orticole, fiori, bulbi e sementi; macchine e attrezzature, prodotti e servizi per l’agricoltura, il giardinaggio e la zootecnia; avicoli, colombi, uccelli ornamentali, conigli e cavie; strumenti ed attrezzature strettamente connessi alla tradizione rurale e/o enogastronomica tradizionale; libri, pubblicazioni, saggi, foto, audiovisivi inerenti al tema agricolo, vivaistico, zootecnico; le associazioni operanti nel comune di Imola impegnate nella promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nella tutela dell’ambiente, nel contrasto allo spreco alimentare, nell’educazione ad un consumo etico e sostenibile; birre artigianali con somministrazione, prodotte da birrifici agricoli ed artigianali con sede nel territorio dell’Emilia-Romagna e dei comuni della “Romagna toscana” (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio) e produzione diretta in locali aziendali (non produzione effettuata da terzi).