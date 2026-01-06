Imola si è svegliata sotto la neve spazzaneve in azione, la Fiaccola olimpica è attesa con un’ora di ritardo

Gli spazzaneve sono in azione in tutto il territorio comunale che questa mattina si è svegliato sotto una abbondante nevicata. Il Comune invita alla prudenza negli spostamenti e mantenere una velocità moderata con i veicoli e «se non si hanno gomme da neve, è consigliato evitare spostamenti anche nelle strade comunali» è l’invito del sindaco Marco Panieri.

Sull’evento delle Befane CAI che era previsto per le 15.30 sarà presa una decisione intorno alle 14. Mentre per la Fiaccola Olimpica il passaggio è confermato ma in ritardo di circa un’ora.