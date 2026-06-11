Imola, si è insediato il nuovo consiglio comunale tanti giovani e qualche ritorno GALLERY FOTO MMPH

Come da copione istituzionale ma con una buona dose di emozione, anche per chi è alla sua seconda o plurima volta. Il suo primo mandato da sindaco Marco Panieri lo ottenne in pieno Covid e certo non erano concesse allora cerimonie. Ieri invece l’aula consigliare si è riempita anche di molti cittadini che hanno voluto onorare il rito dell’insediamento del nuovo consiglio comunale e della giunta Panieri bis. Gli schieramenti e i nomi che sederanno sugli scranni dell’«aula più importante della città» come l’ha definita il sindaco stesso sono noti da giorni ormai, ieri sono stati eletti anche il presidente del consiglio comunale, Roberto Visani, e il vice Simone Carapia che ha sostituito nel ruolo Nicolas Vacchi il quale a questo giro detterà la linea politica da capogruppo dell’unica compagine di opposizione presente, quella di Fratelli d’Italia.