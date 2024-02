Imola si colora con il Carnevale. Domenica 11 febbraio è infatti andato in scena la tradizionale Grande Sfilata dei Fantaveicoli, che rappresenta un unicum tra gli appuntamenti in campo nazionale. A sfilare veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’area lungo fiume di Via Pirandello hanno raggiunto Piazza Matteotti.