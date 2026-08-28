Imola, sgomma e parte di scatto al semaforo davanti alla Polizia Locale, ma ha la patente revocata: rischia 9mila euro di multa

Una ripartenza azzardata al semaforo si è trasformata in una denuncia penale per un quarantenne imolese, fermato dalla Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese alla guida della sua auto nonostante avesse la patente revocata. L’episodio risale al tardo pomeriggio dell’11 agosto.

Intorno alle 18, un’Audi A3 ferma all’incrocio tra via Selice e via De Amicis è ripartita a forte velocità allo scattare del verde. Una manovra imprudente che non è passata inosservata a una pattuglia impegnata nell’ordinario controllo del territorio, che si è subito messa all’inseguimento del veicolo. Alla richiesta di esibire i documenti di circolazione, l’uomo - residente a Imola e già noto alle forze dell’ordine - ha mostrato unicamente la propria carta d’identità, omettendo di fornire il titolo di guida. Il motivo è emerso rapidamente grazie ai controlli: la patente era già stata revocata. Dalle successive verifiche è inoltre risultato che il quarantenne era già stato sanzionato più volte nel corso dell’ultimo biennio per la medesima infrazione, trasformando la violazione in reato. L’uomo, gravato da numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero. Ora la sua posizione è particolarmente delicata: rischia fino a un anno di reclusione e una maxi-sanzione che può raggiungere i 9.032 euro.