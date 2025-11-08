Imola. Sfera cerca sette farmacisti da assumere nelle province di Bologna e Ravenna

Sfera, realtà con sede ad Imola che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, cerca sette farmacisti collaboratori, livello 1. E per questo ha lanciato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, a tutele crescenti. I farmacisti collaboratori saranno inseriti nell’organico aziendale e nelle sedi secondo le esigenze di servizio e dovranno garantire la disponibilità per la copertura degli orari di apertura e turni di guardia farmaceutica con espresso riferimento a turni domenicali o festivi e notturni. Vincolante, per accedere alla selezione, il titolo di studio di diploma di laurea con indicazione del voto in Farmacia e/o equipollente e abilitazione. Ma anche l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti, l’attestazione di ottemperanza dell’obbligo di formazione continua e l’indicazione dettagliata delle esperienze lavorative degli ultimi cinque anni. Costituiscono titoli preferenziali, invece, la conoscenza e l’utilizzo di pc e di programmi gestionali di settore. La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente su apposita modulistica scaricabile dal sito www.sferafarmacie.it (o disponibili nella sede di Sfera srl al civico 1/A di via della Senerina ad Imola secondo gli orari di lavoro) e i relativi documenti richiesti per il completamento della candidatura, dovranno pervenire in busta chiusa con modalità di consegna a mano (nei giorni/orari di apertura degli uffici dell’azienda) o spediti mezzo raccomandata A/R entro le 12.30 del prossimo 14 novembre.