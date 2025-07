Imola, servono 3,4 milioni per le scuole Pulicari

La Giunta comunale imolese ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione energetica e adeguamento sismico del complesso scolastico “Pulicari” di via Curiel nel quartiere Campanella, per candidarlo al bando regionale Pr Fesr 2021-2027 per il supporto agli interventi sugli edifici pubblici. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 3,48 milioni di euro.

Il progetto prevede un pacchetto articolato di interventi per aumentare l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio. In particolare, è prevista la coibentazione dell’involucro edilizio, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di schermature solari, il rifacimento dell’impianto termico con l’introduzione di pompe di calore e la conseguente eliminazione delle caldaie a gas metano. Saranno inoltre installati un impianto fotovoltaico da oltre 80 kWp e un nuovo sistema di illuminazione a Led. Completano il quadro le opere strutturali per l’adeguamento sismico della palestra, delle aule e dei blocchi servizi. L’approvazione in linea tecnica del progetto consente ad Area Blu di procedere con la candidatura al bando regionale. L’istruttoria di dettaglio sarà riavviata solo in caso di esito positivo del finanziamento. L’intervento è già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche ed è coerente con la strategia dell’Amministrazione di rigenerare e rendere più efficienti gli immobili pubblici, a partire dalle scuole.