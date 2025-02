Imola, serata evento per il compleanno di Senna

IMOLA. Arriva alla terza edizione ‘HappybirthdAyrton’, l’evento dedicato al ricordo di Ayrton Senna che si terrà il 21 marzo, giorno del compleanno del pilota brasiliano di Formula 1 scomparso nel 1994, nella Sala Museo ‘Checco Costa’ dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Lo annuncia, in una nota, il Comune di Imola.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal gruppo ufficiale ‘Tas-Torcida Ayrton Senna Italia’, è patrocinata dal Comune e dall’Autodromo e riunirà appassionati, tifosi e amici del campione brasiliano in una serata “all’insegna della memoria, della passione per il motorsport e della solidarietà”. Durante la serata saranno presenti “ospiti speciali che hanno condiviso con Senna il mondo delle corse e della velocità”, e verrà presentato e assegnato “il primo trofeo ‘Dedicato a-HappybirthdAyrton 2025’, destinato a una figura significativa nella storia del pilota brasiliano”. L’incontro ha anche una finalità benefica, visto che i proventi della serata “saranno devoluti alla Fondazione Ayrton Senna di San Paolo, che da anni opera per offrire opportunità di sviluppo umano e sociale ai giovani brasiliani, in collaborazione con scuole, università, enti pubblici e aziende”. Infine, il Comune spiega che “la cena-evento prevede momenti di intrattenimento, interviste e testimonianze per celebrare non solo il campione, ma anche l’uomo Ayrton Senna, il suo carisma e il suo impegno dentro e fuori dalle piste”.