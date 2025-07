Imola, sequestrati gadget contraffatti al concerto degli AC/DC da parte della Finanza mentre la Polizia locale sequestra anche birre e bottiglie

Si moltiplicano i sequestri di merce contraffatta o venduta abusivamente nei pressi dell’autodromo durante il concerto-evento degli AC/DC domenica scorsa davanti a oltre 70mila fan. In particolare i militari della Guardia di finanza di Imola hanno messo a segno un sequestro penale, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nei confronti di un austriaco fermato con circa 2.000 articoli tra capi d’abbigliamento e fascette riportanti stampe e loghi della band rock. Inoltre, è scattato il sequestro amministrativo, nei confronti di ignoti, che hanno abbandonato circa 3 mila gadget, i soliti cerchietti con le corna luminose, che sarebbero stati venduti abusivamente. L’operazione della Finanza ha permesso di impedire la commercializzazione illegale di circa 5.000 pezzi complessivamente che avrebbero generato un illecito profitto stimato in oltre 70.000 euro.

Polizia locale

Ieri la Polizia locale di Imola aveva a sua volta rendicontato il frutto dei controlli contro il commercio abusivo nel corso dello stesso evento, alle porte dell’autodromo. Gli agenti della Pl a sua volta aveva messo in campo 3 unità operative specializzate in polizia annonaria . Durante i controlli è scattato un sequestro amministrativo per commercio abusivo su area pubblica, con la verbalizzazione di una sanzione da 5.164 euro e il sequestro di 49 birre in bottiglia, 83 birre in lattina, 34 bottigliette d’acqua. Si tratta di persone venute da fuori appositamente, come probabilmente non erano della zona anche quelli che hanno mangiato la foglia e sono scappati abbandonando la merce prima di essere controllati dagli agenti. Sono stati infatti rinvenute dalla polizia locale anche 8 scatoloni e carrelli di merce abbandonata da venditori abusivi che si sono dati alla fuga. In questo caso scatole e carrelli di fortuna contenevano 66 bibite in lattina , 483 birre in bottiglia, 267 bottiglie d’acqua, 3 carrelli auto costruiti con ruote, un carrello da supermercato, 5 vasche in plastica utilizzate per il raffreddamento delle bevande con il ghiaccio, 200 cerchietti con le corna rosse. La polizia locale ha inoltre redatto 4 verbali di ispezione nei confronti di attività temporanee di somministrazione. Dalle verifiche sono emerse due situazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni per inadempimenti amministrativi gravi.