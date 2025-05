Imola, senzatetto pestato da due uomini mentre si appresta a dormire in stazione

Senzatetto preso di mira da due uomini mentre si prepara il giaciglio alla stazione dei treni di Imola. E’ successo a metà aprile, ma le indagini della polizia di Stato si sono concluse nei giorni scorsi con l’identificazione dei presunti responsabili dell’aggressione: un 35enne di nazionalità tunisina e un 21enne di nazionalità marocchina, entrambi denunciati per lesioni gravi e rapina in concorso. Risultano tutti e due senza fissa dimora, ma noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, e normalmente gravitano proprio fra il centro e la stazione.

