Imola, senza acqua una buona parte della città: “Guasto al serbatoio di Pontesanto”

Un sabato complicato per tanti cittadini imolesi, con l’acqua che non esce dal rubinetto. “Nel serbatoio idrico di Pontesanto, che rifornisce la nostra città - scrive il sindaco Marco Panieri - c’è stato un guasto elettronico ad un sensore che ha bloccato l’impianto di rifornimento. Per questo, gli operatori si sono recati sul posto tempestivamente e appena possibile vi daremo informazioni sui tempi di ripristino. Sto seguendo con attenzione l’evolversi di questa situazione e chiedo a tutti pazienza e collaborazione. Grazie”.