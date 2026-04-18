Imola, secondo giorno di Wec con una folla crescente di tifosi e domani Kimi Antonelli dà il via alla gara Gallery FOTO MMPH

Emozioni allo stato puro all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nella seconda giornata della FIA WEC 6 Hours of Imola. In pista si è disputata una battaglia sul filo di lana per la pole position della categoria Hypercar centrata dalla Ferrari n.51 guidata da Antonio Giovinazzi proprio sotto la bandiera a scacchi (1:30.127) davanti di appena 11 millesimi alla Toyota n.8 di Ryo Hirakawa (1:30.138) e di 40 millesimi alla Rossa gemella n.50 di Antonio Fuoco (1:30.167). Fuori dalla Top 3 per un’inezia la Peugeot n.94 di Malthe Jakobsen, in quinta piazza la Cadillac n.12 di Norman Nato. Nella classe LMGT3 miglior tempo per la McLaren 720S n.10 pilotata da Thomas Fleming (1:41.181).

La FIA WEC 6 Hours of Imola prenderà il via domani alle ore 13, con la bandiera a scacchi prevista per le 19. Sei ore di adrenalina pura da vivere con 35 vetture protagoniste in pista suddivise tra le categorie Hypercar e LMGT3.

Nella Fan Zone con proposte per tutte le età: giochi nell’area kids, attività educative sulla sicurezza stradale, workshop creativo per i più piccoli “Disegna e colora in pista”, ruota panoramica, stand interattivi, simulatori di guida con il videogame ufficiale del FIA WEC “Le Mans Ultimate”, esposizioni delle Case automobilistiche, area Esercito Italiano, musica live, dj set, interviste ai piloti e il dirigibile Goodyear nei cieli di Imola. Questa Sera sul palco retro tribuna centrale sale il dj Martin Solveig, dj set fino a notte anche in piazza Matteotti e per le vie del centro.

Il tutto in attesa dello show conclusivo di domani, con le note dell’Inno nazionale cantato in griglia di partenza dal soprano Francesca Mercuriali, il sorvolo dell’elicottero UH-169B dell’Aviazione dell’Esercito, con esposto il tricolore, e la presenza e del portacolori Mercedes di Formula 1 Kimi Antonelli, che darà il via alla gara.